В Україні гривневі кредити бізнесу та населенню зросли: доларизація скорочується

В Україні в серпні 2025 року чисті гривневі кредити бізнесу зросли на 33,7% у річному вимірі, населенню – на 33,3%.

Про це свідчить оперативна статистика Національного банку України.

Чисті кредити бізнесу в іноземній валюті в серпні зросли лише на 6,7% у річному вимірі.

В НБУ вважають, що бізнес воліє не брати на себе додаткові ризики в умовах доступного кредитування в гривні, тож попит бізнесу на валютні кредити незначний.

Завдяки жвавішому зростанню гривневого кредитного портфеля доларизація кредитів скорочується.

Нагадаємо:

За пів року 2025-го українці уклали 4,39 млн договорів щодо мікрокредитів. Це на 8% більше, ніж за аналогічний період торік.