Украине в 2025 году нужно еще $8,7 миллиарда - министр финансов

Украина за последние три с половиной года получила более $145 млрд международной финансовой помощи, в 2025 году надо еще $8,7 млрд.

Об этом заявил министр финансов Сергей Марченко во время ряда двусторонних встреч с министрами финансов и экономики стран G7 и ЕС, представителями Еврокомиссии и МВФ 20 сентября в Копенгагене.

"Учитывая то, что война продолжается, вызовы для финансовой системы сохраняются, продолжение внешней поддержки крайне важно.

Только в 2025 году уже привлечено более $30,6 млрд внешнего финансирования, потребность на текущий год - $39,3 млрд", - отметил Марченко.

В сообщении говорится, что министр обсудил с коллегами варианты дополнительной финансовой поддержки Украины, в частности, возможность реализации недавно представленной инициативы Еврокомиссии по Репарационному кредиту под гарантии замороженных российских активов.

Отмечается, что в рамках инициативы G7 Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine (ERA) объемом $50 млрд за счет доходов с замороженных активов России Украина с конца прошлого года получила от партнеров около $23 млрд.

Напомним:

Украина предварительно оценивает потребность во внешнем финансировании на период действия новой 4-летней программы с Международным валютным фондом (МВФ), переговоры по которой начались в сентябре, от $150 до $170 млрд.