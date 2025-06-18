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"Нафтогаз" повідомив, яку суму податків сплатив в травні

Альона Кириченко — 18 червня, 14:40
Нафтогаз повідомив, яку суму податків сплатив в травні
Getty Images

За травень 2025 року підприємства Групи "Нафтогаз" сплатили до бюджету понад 7,8 млрд грн податків, зборів та обов’язкових платежів.

Про це повідомила пресслужба "Нафтогазу".

Йдеться, що з них до державного бюджету було перераховано 7,2 млрд грн, до місцевих бюджетів – 640 млн грн.

Загалом з початку цього року податкові надходження від компаній Групи склали 38,1 млрд грн.

Нагадаємо:

Підприємства Групи "Нафтогаз" за 4 місяці 2025 року сплатили 30,3 млрд грн податків, що більше ніж за аналогічний період 2024 року, коли було сплачено 28,4 млрд грн.

Нафтогаз податки

податки

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