"Нафтогаз" повідомив, яку суму податків сплатив в травні

За травень 2025 року підприємства Групи "Нафтогаз" сплатили до бюджету понад 7,8 млрд грн податків, зборів та обов’язкових платежів.

Про це повідомила пресслужба "Нафтогазу".

Йдеться, що з них до державного бюджету було перераховано 7,2 млрд грн, до місцевих бюджетів – 640 млн грн.

Загалом з початку цього року податкові надходження від компаній Групи склали 38,1 млрд грн.

Нагадаємо:

Підприємства Групи "Нафтогаз" за 4 місяці 2025 року сплатили 30,3 млрд грн податків, що більше ніж за аналогічний період 2024 року, коли було сплачено 28,4 млрд грн.