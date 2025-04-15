Продажі нових авто в Україні зменшились за рік на понад 16%

Впродовж першого кварталу 2025 року українці та місцеві підприємства придбали 14,3 тисячі нових легковиків. Це на 16,5% менше, ніж у відповідний період минулого року.

Про це повідомляє Інститут досліджень авторинку.

Загалом у січні-березні щомісяця в середньому дилери продавали близько 4,8 тис. нових легковиків. Торік цей показник складав 5,7 тис.

За даними експертів, більшість нових легковиків, як звичайно (97,3%, 13 868 шт.), були імпортованими із-за кордону. Частка легковиків, виготовлених в Україні склала 2,7% (389 шт.).

Серед марок найбільше на першу реєстрацію було подано легковиків Toyota, Renault та Skoda.

З-поміж окремих моделей, подібно як і торік, найчастіше автосалони покидали Renault Duster та Toyota RAV4.

Зокрема, серед нових легковиків, що були зареєстровані як такі, що виготовлені в Україні (кількісно вони включені до загального рейтингу), лідером у першому кварталі став кросовер Skoda Karoq (201 шт.), який випускають на закарпатському заводі "Єврокар". Друге місце у продукції того ж підприємства — Skoda Kodiaq (27 шт.). Третя позиція за Volkswagen Crafter (26 шт.).

Нагадаємо:

У січні-лютому 2025 року лідером світового ринку нових авто став Ford F-Series, продажі якого зросли на 91,1%.