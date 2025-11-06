Від початку року українці отримали міжнародних посилок на 4,5 мільярда – НБУ

У січні-вересні 2025 року обсяги ввезення імпорту товарів через міжнародні посилки могли становити 4,5 млрд доларів, що перевищило аналогічний показник за весь 2024 рік.

Такі оцінки Національний банк України навів у відповідь на запит ЕП.

"Загалом вартісні обсяги імпорту через посилки у 2024 році оцінені в 3,5 млрд дол. США, а за 9 місяців 2025 року – 4,5 млрд дол. США", – повідомили у регуляторі,

Там зазначають, що дані про імпорт посилок отримують від Державної митної служби, однак остання не вказує, яка частка цього імпорту завозилася без сплати податків та мит. Водночас в НБУ припускають, що таким чином в Україну імпортується переважна більшість міжнародних відправлень.

Також у Нацбанку повідомили, що підтримують скасування пільги на безмитне ввезення посилок. Наразі закон дозволяє не сплачувати мито та податок на додану вартість, якщо вартість посилки не перевищує еквівалент 150 євро.

"На думку експертів НБУ, ініціатива (голови податкового комітету – ЕП) Данила Гетманцева щодо запровадження податків і мит на міжнародні поштові відправлення, яка, нагадаємо, обговорюється з початку цього року, може стати одним з інструментів скорочення відпливу валюти з країни, що позитивно позначиться на поточному рахунку платіжного балансу. Крім того, збільшення податкових і митних надходжень зміцнюватиме дохідну частину державного бюджету", – зазначили у Нацбанку.

Водночас там додали, що ініціювати скасування пільги на міжнародні посилки там не можуть: відповідне рішення має ухвалити уряд та Верховна Рада.

Нагадаємо:

Голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев подав на реєстрацію у Верховній Раді два законопроєкти про оподаткування податком на додану вартість та митом поштових відправлень в Україну. Вони передбачають оподаткування ПДВ (20%) всіх посилок із-за кордону, незалежно від вартості

Раніше стало відомо, що в Україну з 2020 року ввезли більше 272 млн посилок. З них лише на 0,75% нарахували ввізне мито.