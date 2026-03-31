В Україні працюють 26 іноземних виробників ліків, які залишились на ринку РФ – дослідження

В Україні працюють 26 іноземних виробників ліків, які залишились на ринку РФ

26 іноземних фармакологічних компаній наразі одночасно працюють на українському та російському ринках, що створює низку певних ризиків для українців.

Про це розповів видавець спеціалізованого видання hePharmaMedia Максим Карижський під час презентації дослідження "Фармацевтичні компанії, що працюють в Україні та Росії: факти, загрози, пропозиції", передає Укрінформ.

"Майже половина з них, 12 компаній, мають дуже глибоку інтеграцію в російську фармацевтичну галузь, в російську економіку. Тобто мають там власні виробництва, а не лише постачають на їхній ринок свою продукцію", - сказав Карижський.

У своєму дослідженні автори проаналізували дані з відкритих джерел.

До уваги бралася інформація про міжнародні фармацевтичні компанії, чия діяльність одночасно ​підтверджується на ринку України (через реєстрацію лікарських засобів, локальні структури або дистрибуцію), зберігається на ринку Росії у формі продажів, локального виробництва або контрактних схем та має системний характер і відчутний вплив на фармацевтичний ринок.

Серед таких відомих виробників, наприклад, німецькі Berlin-Chemie та Bayer, словенська KRKA, французькі Servier та Sanofi, угорська Gedeon Richter.

Частина із 26 компаній після лютого 2022 року навіть збільшила фінансовий обіг.

"РФ зі своїм ринком для цих компаній значно важливіша, ніж український ринок. По-перше, практично ні у кого з них немає виробництва в Україні.

По-друге, виторг по різних компаніях в Росії більший від 4 до 9 разів, ніж їхній виторг в Україні. Тобто в грошах російський ринок для іноземних виробників важить значно більше, ніж наш", - зазначив Карижський.

Згідно з результатами дослідження, за чотири роки повномасштабної війни з російського ринку пішла тільки одна з більш-менш великих іноземних компаній у галузі.

