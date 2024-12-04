В Україні суттєво зріс попит на антидепресанти і вітаміни

Попит на антидепресанти у 2024 році зріс на 46% порівняно з 2023 роком, на вітаміни - на 45,5%.

Про це повідомили аналітики сервісу Liki24.com, передає "Інтерфакс-Україна".

Згідно з їхніми даними, засоби для психічного здоров'я і вітаміни "стали лідерами зростання, традиційно поступившись лише сезонним препаратам від грипу (50%), болю в горлі (48%) і нежиті (46%)".

Водночас антидепресанти увійшли до першої десятки найпопулярніших груп ліків за обсягом замовлень із 24 лютого 2022 року, разом зі знеболювальними, ліками від підвищеного тиску, від болю в суглобах і м'язах, а також седативними препаратами.

Зазначається, що у 2024 році порівняно з 2023 роком стали більше купувати ліків проти нежитю (+46%), проти болю в горлі (+48%), проти грипу (+50%), антидепресантів (+46%), анальгетиків або знеболювальних (+40%), препаратів від підвищеного тиску (+11%).

Водночас попит на снодійні препарати залишився практично на рівні 2023 року.