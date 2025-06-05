Украинский рынок подержанных авто: сколько они сейчас стоят

В мае 2025 года на украинском рынке подержанных легковых авто больше всего объявлений было сосредоточено в бюджетном сегменте - от $1000 до $2000 (10,4%) и от $2 000 до $3 000 (9%).

Об этом сообщает Институт исследования авторынка.

Также заметна активность в диапазоне $3 000 - $6 000, где сконцентрировано более четверти всех объявлений.

В то же время, как отмечают аналитики, сегмент премиума ($20 000+) также демонстрирует рост - плюс 1,1% и доля 9,4% от общего количества, что может свидетельствовать об активизации предложения более новых авто из Европы или США. В среднеценовых диапазонах ($7 000...$15 000) наблюдается постепенное снижение доли.

По данным ИДА, в разрезе отдельных сегментов, с распределением по типу силовой установки, самую низкую среднюю цену, которая по итогам марта составляет $2550 (-$150), имеют легковушки с газобаллонным оборудованием.

Самый массовый на рынке сегмент - бензиновые автомобили, занимает среднее положение между только что описанными авто с ГБО и дизельными легковушками. Текущая средняя цена всех предложений здесь $5950, на $50 меньше, чем было месяцем ранее.

За дизельные легковые авто с пробегом сейчас в среднем просят $7400, на $200 больше, чем месяцем ранее.

Изменчивый сегмент авто с гибридными силовыми установками (все подтипы вроде MHEV/HEV/PHEV) по итогам мая зафиксировался на уровне $13 000, сразу на $900 меньше, чем было местом ранее. При этом следует помнить, что доля "гибридов" на вторичном рынке сравнительно незначительна (около 1,2%), поэтому и цены здесь колеблются значительно больше чем где-либо, подчеркнули эксперты.

Напомним:

С января по март украинцы приобрели почти 47 тыс. ввезенных из-за границы подержанных легковушек, что на 16% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

В течение апреля украинский автопарк пополнили более 20,7 тыс. импортированных подержанных легковушек, что на 5% больше, чем год назад.