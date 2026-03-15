У Києві та області подорожчала оренда будинків: як змінилися ціни

У Києві за місяць середні ціни оренди будинків зросли на 20%, а в передмісті столиці - майже на 13%.

Про це йдеться в повідомленні "ЛУН Статистика".

Якщо наприкінці 2025 року винайняти будинок в столиці можна було в середньому за 86,8 тис. грн, то зараз середня ціна такої оренди піднялась до 104 тис. грн.

В передмісті столиці орендні ставки на автономне житло піднялись з 84,7 тис. грн у грудні 2025 до 95,6 тис. грн на місяць зараз.

"Орендарі почали частіше шукати варіанти в приватних будинках. Такий тренд цілком зрозумілий, адже життя них дозволяє забезпечити більшу автономність та енергонезалежність - цінність яких в поточних умовах зростає чи не щодня", - йдеться в повідомленні.

Також зазначається, що у порівнянні з груднем 2025 року середня вартість оренди квартир теж зросла.

Зокрема, орендні ставки на 3-кімнатні квартири за місяць збільшились на 7,7%, на 2-кімнатні - на 8,3%, а на 1-кімнатні - на 3%.

Станом на 17 лютого 3-кімнатну квартиру в столиці, в середньому, можна орендувати за 43,3 тис. грн, 2-кімнатну - за 26 тис. грн, а 1-кімнатну - за 17 тис. грн.

Активність орендарів у лютому зросла у всіх регіонах України: найістотніше збільшення попиту зафіксовано у Кіровоградській (+48%), Чернігівській (+43%) та Запорізькій (+30%) областях.