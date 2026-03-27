В Україні підскочили ціни на тепличні томати: скільки вони коштуть

В Україні ціни на тепличні помідори сформувалися в діапазоні 140–160 грн/кг, що в середньому на 16% дорожче, ніж наприкінці минулого робочого тижня.

Про це йдеться на аналітичній платформі EastFruit.

Експерти пояснюють таку тенденцію скороченням пропозиції імпортного томата в Україні, основним постачальником якого наразі є Туреччина, зокрема через сезонний фактор.

Аналітики зазначають, що через стабільно невисокий попит на цю продукцію, який утримувався на ринку томатів упродовж кількох попередніх тижнів, імпортери були змушені скоротити обсяги постачання цих овочів на внутрішній ринок. У результаті – зменшення пропозиції на тлі відносно стабільного попиту спровокувало нову хвилю подорожчання.

За даними аналітиків, нині вартість помідорів в Україні вже в середньому на 89% вища, ніж у відповідний період минулого року.

Учасники ринку також не виключають подальшого зростання цін, якщо постачання томатів з Туреччини в Україну найближчим часом не стабілізується. Водночас, як додають експерти, реалізація помідорів у місцевих тепличних комбінатах розпочнеться не раніше середини квітня цього року.

Нагадаємо:

На початку лютого скорочення пропозиції тепличних помідорів на внутрішньому ринку України за останній тиждень дозволило продавцям вкотре підвищити відпускні ціни на них.