На українському ринку подорожчали помідори: яка їхня вартість

Скорочення пропозиції тепличних помідорів на внутрішньому ринку України за останній тиждень дозволило продавцям вкотре підвищити відпускні ціни на них.

Про це інформує аналітична платформа EastFruit.

Екперти зазначають, якщо ще тижнем раніше ціни на ці овочі підвищувалися незначно, то під кінець січня вони зросли мінімум на 15% за останні 7 днів.

Основним постачальником цієї продукції на український ринок у цей час року традиційно виступає Туреччина, але останні кілька тижнів поставки тепличних помідорів із цієї країни продовжували зменшуватися, а активність покупців зберігалася на колишньому рівні.

Водночас оператори ринку повідомляли про зростання цін на тепличні овочі у самій країні-виробнику, що було пов'язане із сезонним фактором.

Згідно з даними проєкту, сьогодні ці овочі на внутрішньому ринку оптом пропонуються до продажу в діапазоні 110-130 грн/кг, що мінімум на 15% дорожче, ніж наприкінці минулого робочого тижня.

Учасники ринку зазначають, що більш суттєве подорожчання в даному сегменті могло негативно вплинути на купівельну активність, і гуртові компанії з роздрібними мережами могли скоротити обсяги подальших закупівель тепличних овочів.

За інформацією аналітиків, зараз тепличні помідори в Україні реалізуються в середньому на 27% дорожче, ніж на початку лютого 2025 року.

Однак багато учасників ринку сходяться на думці, що така цінова ситуація в даному сегменті — це тимчасове явище. Вони не виключають, що вже найближчим часом ціни на томати можуть стабілізуватися після того, як нормалізуються постачання турецьких овочів на український ринок.

