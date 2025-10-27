Ціни на помідори в Україні активно зростають

На українському ринку місцеві комбінати третій тиждень поспіль активно підвищують ціни на помідори.

Про це повідомляє аналітична платформа EastFruit.

За даними щоденного моніторингу проєкту, українські тепличні комбінати пропонують до продажу томати по 80-90 грн/кг, що в середньому на 14% дорожче, ніж наприкінці минулого тижня.

Як зазначають гравці ринку, поставки тепличних томатів із місцевих комбінатів на сьогоднішній день досить малооб'ємні та нестабільні. Так, низка господарств уже заявила про завершення реалізації продукції поточного обороту.

В інших же стаціонарних теплицях дозрівання культур сильно сповільнилося через похолодання, а постачання з парникових теплиць зовсім припинилося. Більше того, компенсувати брак пропозиції місцевих тепличних овочів за рахунок імпортної продукції також поки що не вдається, зазначають експерти.

За їхніми даними, внаслідок подорожчання ціни на тепличні помідори в Україні вже в середньому на 22% вищі, ніж наприкінці жовтня 2024 року.

При цьому виробники мають намір і надалі підвищувати ціни за умови збереження сьогоднішніх темпів збуту, пояснюючи своє рішення обмеженою пропозицією продукції з місцевих комбінатів.

Нагадаємо:

Станом на 19 жовтня помідори надходили у продаж у діапазоні 70-80 грн/кг, що в середньому на 37% дорожче, ніж наприкінці попереднього робочого тижня.



