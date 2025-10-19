В Україні змінились ціни на огірки та помідори: скільки вони коштують

На українському ринку зросли ціни на огірки та помідори.

Про це повідомляє аналітична платформа EastFruit.

Зокрема, вартість огірків зростає 5 тиждень поспіль. До кінця поточного тижня виробники відвантажували огірки вже по 75-90 грн/кг, що в середньому на 15% дорожче, ніж 7 днів тому.

За словами гравців ринку, чергове подорожчання провокує дефіцит тепличного огірка, оскільки пропозиція цієї продукції у місцевих комбінатах дуже обмежена. При цьому попит у цьому сегменті залишається досить високим.

Зазначається, що більшість імпортерів вже готуються розпочати масові закупівлі тепличних овочів у Туреччині, посилаючись на суттєве скорочення пропозиції з українських господарств.

Аналітики підкреслили, що зазвичай Україна починає закуповувати огірки на зовнішньому ринку в другій половині жовтня, коли пропозиція продукції місцевого виробництва різко скорочується. При цьому найбільші обсяги цієї продукції країна зазвичай імпортує період із грудня до лютого.

За даними аналітиків, тепличні огірки в Україні вже пропонуються до продажу в середньому на 15% дорожче, ніж за аналогічний період минулого року.

При цьому оператори ринку не виключають, що тепличні комбінати будуть і надалі робити спроби підвищувати ціни на свою продукцію за умови збереження поточних темпів збуту.

Водночас помідори надходять у продаж у діапазоні 70-80 грн/кг, що в середньому на 37% дорожче, ніж наприкінці минулого робочого тижня.

Як зазначають учасники ринку, постачання нових партій томатів із місцевих тепличних комбінатів на сьогоднішній день досить малооб'ємні та нестабільні. Так, у більшості стаціонарних тепличних комбінатах дозрівання овочів сильно сповільнилося через похолодання в Україні, а постачання цієї продукції з парникових теплиць припинилося взагалі.

Більше того, компенсувати нестачу пропозиції місцевих тепличних овочів за рахунок імпортної продукції продавцям поки що не вдається, зазначили аналітики.

За їхніми підрахунками, тепличні комбінати України вже ведуть реалізацію помідорів у середньому на 16% дорожче, ніж у другій половині жовтня 2024 року. Однак ключові гравці ринку зазначають, що подорожчання місцевої продукції вже почало провокувати зростання поставок із зовнішнього ринку.

Нагадаємо:

Станом на 12 жовтня в Україні за тиждень ціни на огірки подорожчали на 66%, на помідори - на 51%.