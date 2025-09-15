На українськоми ринку подорожчали помідори: яка їхня вартість

На українському ринку вже другий тиждень поспіль зростають ціни на тепличні помідори.

Про це інформує аналітична платформа EastFruit.

Заначається, що за минулий тиждень ця продукція в українських тепличних комбінатах стала дорожчою в середньому на 14%. Виробники готові відвантажувати помідори по 35-55 грн/кг залежно від якості, калібру та обсягів партій.

Аналітики повідомляють, що головною причиною чергового подорожчання стало скорочення вибірок овочів в українських тепличних комбінатах, що призвело до зниження обсягів пропозиції на ринку. Одночасно пропозиція помідорів з відкритого ґрунту також значно скоротилася через сезонний фактор.

Як зазначають самі виробники, вкотре підвищити відпускні ціни в сегменті тепличного томату їм дозволяє значна активізація попиту від роздрібних мереж та гуртових компаній. Крім того, значну підтримку ціновому зростанню надає і подорожчання ґрунтових помідорів на ринку.

За даними аналітиків, незважаючи на чергове подорожчання, тепличні помідори в Україні в середньому на 30% дешевші, ніж на початку вересня 2024 року.

Нагадаємо:

Станом на 8 вересня українські виробники відвантажували тепличні помідори не дешевше за 30-50 грн/кг, що в середньому на 23% дорожче, ніж наприкінці попереднього робочого тижня.