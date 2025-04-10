Перші партії томатів з українських теплиць коштують на чверть дешевше, ніж торік

Українські комбінати пропонують до продажу перші партії тепличних томатів по 85-110 грн/кг, що в середньому на 26% нижче, ніж минулого року.

Про це повідомляє EastFruit.

Аналітики зазначають, що у 2024 році перші партії томатів українські тепличні комбінати відвантажили на ринок у середньому на півтора тижні пізніше, ніж цього сезону.

При цьому збори залишаються малооб'ємними через несприятливі погодні умови. За прогнозами учасників ринку, перші великі партії помідорів комбінати зможуть відвантажувати не раніше кінця поточного місяця.

Крім того, на українському ринку основну пропозицію, як і раніше, становлять імпортні турецькі томати. Учасники ринку повідомляють, що вони продаються набагато дешевше, ніж томати із місцевих теплиць. Ціни на імпортну продукцію – 70-80 грн/кг.

Нагадаємо:

Наприкінці березня в Україні вартість імпортованих з Туреччини томатів складала 70-90 грн/кг, що в середньому на 17% дешевше, ніж тижнем раніше.