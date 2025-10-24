Стрімке подорожчання: скільки коштують огірки в Україні

Цього тижня українські тепличні комбінати вкотре підвищили відпускні ціни на огірки.

Про це повідомляє аналітична платформа EastFruit.

Згідно з її даними, тільки з початку поточного тижня ціна на цю продукцію зросла в середньому на 21%, і сьогодні оптові ціни на ці овочі озвучуються в діапазоні 90-110 грн/кг, залежно від якості та обсягів партій.

Як зазначають експерти, основною причиною такого різкого подорожчання стало сезонне скорочення пропозиції овочів у місцевих господарствах. Також підтримку цін надає відсутність конкуренції з боку імпорту та дуже високий попит місцевих гуртових компаній та роздрібних мереж.

За даними аналітиків, на сьогоднішній день вартість тепличних огірків в Україні вже в середньому на 11% вища, ніж за аналогічний період минулого року.

Така ситуація на українському ринку, на думку експертів, може призвести до того, що імпортери почнуть постачання цієї продукції з Туреччини вже наступного тижня. У такому разі ціни на огірки з місцевих господарств можуть призупинити зростання під тиском дешевшої імпортної продукції.

Нагадаємо:

Станом на 18 жовтня вартість огірків зростала 5 тиждень поспіль. Виробники відвантажували огірки по 75-90 грн/кг, що в середньому на 15% дорожче, ніж 7 днів тому.