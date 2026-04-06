В Україні подорожчало приготування паски

Приготування домашньої паски напередодні Великодня 2026 року подорожчало на 12,2% порівняно з минулим роком - до 357,2 грн за три-чотири штуки.

Про це повідомили в Українському клубі аграрного бізнесу (УКАБ).

Аналітики асоціації звернули увагу на ціни на курячі яйця, середня вартість яких за останній місяць зросла на 4% - до 86,4 грн за десяток. Порівняно з аналогічним періодом минулого року цей показник зріс на 13%.

"Зростання вартості яєчно-молочної бази вплинуло на нинішній "індекс паски": приготування трьох-чотирьох середніх пасок у домашніх умовах за класичним рецептом обійдеться у 357,2 грн, що на 12,2% дорожче, ніж торік.

Найбільший вплив на подорожчання випічки мали родзинки (+27% до 53,4 грн за 200 г), вершкове масло (+13,1%, 138 грн за 200 г) і молоко (+11,6%, 34 грн за півлітра). Стримати збільшення собівартості допомогла дефляція в "солодкій" групі: цукор за рік подешевшав на 12,6%, ванілін - на 26,8% до 6,0 грн, а цукрова пудра - на 2,5%, до 6,7 грн", - зазначили в УКАБ.

Щодо вартості великоднього кошика, то бюджетний варіант (паска, десяток великодніх яєць, сіль, хрін і свічка) коштує в середньому 482 грн, що на 12,7% дорожче за рівень 2025 року. Додавання твердого сиру, ковбаси та гірчиці збільшує вартість до 965 грн (+13,8%), а максимальне наповнення з кагором, свіжими огірками, томатами і салом обійдеться в 1 387 грн (+17%).

М'ясний ринок перед святами, за інформацією експертів, залишається відносно стабільним: свинячий ошийок за місяць додав 3% і коштує 325 грн/кг (+7% за рік), а ціна на сало за місяць не змінилася, проте в річному вимірі зросла на 15% - до 274 грн/кг.

В асоціації наголосили, що молочна продукція починає формувати тенденцію до стабілізації через зниження закупівельних цін на сире молоко та сезон надоїв, однак це стосується лише товарів із коротким терміном зберігання.

У категоріях тривалого зберігання виробники утримують ціни високими для компенсації попередніх витрат на енергозабезпечення. Ціна на масло за місяць зупинила зростання (141 грн/180 г), але в річних показниках додала 16%, тоді як твердий сир за рік подорожчав на 13% - до 680 грн/кг.

Найбільший контраст зафіксовано у відділі овочів: свіжі огірки подорожчали на 147% за рік (до 240 грн/кг), а помідори - на 90% (до 215 грн/кг) через витрати на обігрів теплиць і логістику. Водночас овочі відкритого ґрунту минулорічного врожаю, зокрема капуста, морква і буряк, за рік подешевшали на 84%, 74% і 75% відповідно.

