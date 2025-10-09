Ціни на українське молоко стабілізувались: що буде з ними далі

Станом на 6 жовтня середня ціна трьох ґатунків молока становила 17,35 грн/кг без ПДВ, що на 5 коп. більше відносно попереднього місяця.

Про це повідомляє Асоціація виробників молока.

Зокрема, середня закупівельна ціна молока екстра ґатунку склала 17,45 грн/кг без ПДВ, що на 10 коп. більше відносно попереднього місяця.

Вищий ґатунок в середньому коштує 17,15 грн/кг без ПДВ. За останній місяць ціна не змінилася.

Середня ціна на молоко першого ґатунку склала 16,80 грн/кг без ПДВ і не змінилася відносно попереднього місяця.

"Нереалізовані біржові товари, зростання збитковості виробництва пари сухе молоко / вершкове масло та зниження цін на вершкове масла в Європі та світі стримують ріст цін на молоко-сировину в Україні", – повідомляє аналітик Асоціації Георгій Кухалейшвілі.

Він прогнозує, що в другій половині жовтня в Україні ймовірне зниження цін в максимальному діапазоні на молоко-сировину екстра ґатунку та вищого ґатунку через зростання збитковості виробництва пари сухе молоко / вершкове масло на молокопереробних підприємствах та зниження світових цін на вершкове масло.

Втім, 13 жовтня очікується підписання нових квот на експорт молочної продукції в ЄС для українських компаній. Збільшилися квоти на масло с 5 до 7 тис. т та сухе молоко. Очікується відновлення молочного експорту в ЄС 28 жовтня, після вступу квот в силу через 15 днів, що може стримувати падіння цін на молоко-сировину в Україну, зазначає аналітик.

Нагадаємо:

Станом на 20 вересня ціни на молоко в Україні залишались стабільними в умовах падіння попиту та зниження цін на біржові товари.

У другій половині вересня внутрішній попит на молочну продукцію був обмеженим, спостерігалося скорочення реалізації товарів торгівельними мережами, проте ціни на ці продукти зросли.