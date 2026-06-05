Росіяни зруйнували будівлю заводу "Яготинське для дітей": четверо працівників загинули

Зранку 5 червня російські військові вдарили по заводу з виробництва молочних продуктів "Яготинське для дітей", внаслідок атаки загинуло четверо працівників.

Про це повідомляє ДСНС.

За попередньою інформацією від Київської ОВА, внаслідок російської атаки постраждали семеро людей.

Відомо про чотирьох загиблих, але рятувальники продовжують розбирати завали заводу, під ними можуть перебувати ще двоє людей.

Фото зруйнованої будівлі ДСНС

На місці працюють усі оперативні служби.

Речниця поліції Київщини Яна Єрмоленко повідомила УП, що удар по підприємству був о 8.00.