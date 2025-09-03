В Україні дорожчає капуста: за скільки її можна придбати

З початку поточного тижня в Україні почали підвищуватись ціни на білокачанну капусту.

Про це повідомляє аналітична платформа EastFruit.

Як йдеться в дослідженні, наразі український ринок капусти переживає період міжсезоння, коли реалізація даної продукції середніх сортів вже практично завершилася, а продаж пізніх сортів розпочали лише поодинокі господарства. Таким чином, обмежена пропозиція в умовах активної торгівлі стимулює зростання цін.

У той же час попит у цьому сегменті дуже високий, що також провокує зростання цін.

За даними аналітиків, фермери основних регіонів виробництва пропонують білокачанну капусту до продажу по 7-16 грн/кг, залежно від якості та обсягів запропонованих партій продукції, що в середньому на 27% дорожче, ніж наприкінці минулого тижня.

Експерти додають, що на даний момент білокачанна капуста в Україні пропонується в середньому на 36% дешевше, ніж за аналогічний період минулого року.

При цьому гравці ринку не відкидають, що на початку наступного тижня ціни на цю продукцію можуть зрости ще більше. Проте вже за тиждень вони прогнозують суттєвий ціновий спад, коли на ринок почне масово надходити капуста пізніх сортів.

