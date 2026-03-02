В Україні зросли ціни на яблука

В Україні на початку березня 2026 року український ринок яблук демонструє помітне зростання роздрібних цін.

Про це повідомили в EastFruit.

В повідомленні йдеться, що в українських супермаркетах сортові яблука, зокрема Golden Delicious (Голден Делішез) та Red Chief (Ред Чіф), продаються приблизно по 70 грн/кг.

"Сьогодні ми вже бачимо роздрібні ціни на якісне сортове яблуко на рівні близько 70 грн/кг (1,4 євро/кг), що ще кілька років тому здавалося малоймовірним. З урахуванням пошкодження переважно кісточкових, але і яблучних садів зимовими морозами, ризики подальшого зростання цін залишаються високими", – зазначила директорка з розвитку Української плодоовочевої асоціації (УПОА) Катерина Звєрєва.

Зазначається, що кілька років тому ціни на яблука в Україні перебували на рівні 15-20 грн/кг.

Як пише видання, основними факторами зростання стали інфляційний тиск, подорожчання зберігання, логістики та енергоносіїв, а також поступове скорочення пропозиції якісної продукції наприкінці сезону.

Нагадаємо:

Картопля в українських господарствах за тиждень подорожчала в середньому на 14% до 8–15 грн/кг, залежно від якості та партій, що пропонуються до продажу.