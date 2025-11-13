В Україні цибуля продовжує дешевшати: яка зараз її ціна
Збільшення пропозиції продукції невисокої якості, яка не користується активним попитом, спричиняє подальше зниження цін на ринку цибулі в Україні.
Про це повідомляють аналітики проєкту EastFruit.
За словами самих фермерів, частка некондиційних овочів у загальному обсязі врожаю 2025 року щонайменше вдвічі перевищує минулорічні показники.
"Через затяжні дощі в період збиральних робіт якість врожаю істотно постраждала, внаслідок чого продукція виявилася непридатною для тривалого зберігання. Намагаючись у найкоротший термін реалізувати таку цибулю, продавці все частіше вдаються до зниження відпускних цін на свою продукцію", – зазначають експерти.
За їхніми даними, виробники пропонують цибулю до продажу в діапазоні 4-9 грн/кг, залежно від якості та обсягів запропонованих партій продукції, що в середньому на 15% дешевше, ніж тижнем раніше.
Тим часом продукція високої якості зараз рідко надходить у продаж, оскільки фермери вважають за краще тримати її в сховищах, чекаючи вищих цін.
Аналітики зазначають, що цибуля в Україні вже коштує в середньому на 42% дешевше, ніж за аналогічний торішній період.
Ключові гравці ринку не відкидають того, що найближчими днями понижувальний тренд може наростати, адже пропозиція цибулі на внутрішньому ринку продовжує збільшуватися.
Нагадаємо:
Станом на 6 листопада українські виробники продавали цибулю по 5-10 грн/кг, що в середньому на 25% дешевше, ніж тижнем раніше.