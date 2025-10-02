В Україні продовжує падати вартість цибулі: скільки коштує овоч

Ціни на цибулю в Україні продовжують знижуватись уже другий тиждень поспіль.

Про це свідчать дані моніторингу EastFruit.

Повідомляється, що фермери пропонують до продажу ці овочі в діапазоні 5-10 грн/кг, залежно від якості та обсягів запропонованих партій, що в середньому на 20% дешевше, ніж наприкінці минулого робочого тижня.

Аналітики підкреслюють, що нинішні ціни на цибулю в Україні залишаються найнижчими як мінімум за останні 4 сезони.

Причиною зниження цін експерти вважають збільшення пропозиції на ринку продукції середньої та низької якості. Через затяжні дощі в період жнив якість овочів серйозно постраждала, внаслідок чого продукція виявилася непридатною для тривалого зберігання. Намагаючись якнайшвидше реалізувати таку цибулю, більшість фермерів нині продовжують знижувати відпускні ціни на наявні обсяги, пояснюють експерти.

Тим часом цибуля високої якості зараз рідко надходить у продаж, тому що виробники вважають за краще тримати її в сховищах в очікуванні вищих цін.

Крім цього, виробники повідомляють про помітне ослаблення попиту на цю продукцію, тоді як пропозиція на ринку продовжує збільшуватися.

За даними аналітиків, на сьогоднішній день цибуля в Україні вже реалізується в середньому на 40% дешевше, ніж за аналогічний торішній період.

Нагадаємо:

Станом на 26 вересня гуртові ціни на цибулю на внутрішньому ринку вже знизилися до рівня 6-13 грн/кг, що в середньому на 20% дешевше, ніж тижнем раніше.