В Україні дорожчає один з овочів борщового набору

Зараз українським господарствам вдається вести відвантаження столових буряків у діапазоні 6-11 грн/кг, що в середньому на 15% дорожче, ніж тижнем раніше.

Про це повідомляє аналітична платформа EastFruit.

За словами експертів, підвищувати відпускні ціни у цьому сегменті фермерам дозволяє відразу кілька чинників.

Насамперед подорожчанню сприяє підвищений попит на цю продукцію: буряки активно закуповують як оптові компанії, так і роздрібні мережі.

При цьому пропозицію цієї продукції над ринком дещо обмежена , оскільки ряд господарств воліє утримуватися від продажу чекаючи подальшого зростання цін.

За даними аналітиків, продажі столових буряків в Україні на сьогоднішній день все ж таки ведуться в середньому на 47% дешевше, ніж в аналогічний період минулого року.

Однак при цьому учасники ринку не виключають, що тенденція зростання цін може бути тимчасовим явищем. На їхню думку, подальше подорожчання може мотивувати фермерів розпочати розпродаж буряків зі сховищ, що призведе до збільшення постачання і, як наслідок, до зниження цін.

Нагадаємо:

В середині січня вартість столових буряків в Україні становила 5–10 грн/кг, що на 19% дорожче, ніж наприкінці попереднього робочого тижня.