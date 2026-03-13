Кличко розповів про нові транспортні придбання столиці

Київ у 2025 році закупив 8 нових сучасних пасажирських трамвайних вагонів виробництва ТОВ "ТАТРА-ЮГ".

Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко.

"5 із них уже курсують на лінії. Ще 3 – готові вийти на маршрут. І теж курсуватимуть на маршруті № 27, що сполучає Дарницький, Дніпровський та Деснянський райони столиці", - розповів Кличко.

За його словами, вагони мають 100% низьку підлогу, оснащені кондиціонуванням та опаленням. Системою відеоспостереження та автоматизованою системою оплати проїзду.

Також у вагонах є система відеоспостереження для безпеки пасажирів та водія.

Для маломобільних груп населення передбачений пандус.

