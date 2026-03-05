Київрада розгляне доопрацьований план енергостійкості столиці

У понеділок Київрада збереться на позачергове засідання, щоб розглянути доопрацьований проєкт плану енергостійкості столиці.

Про це повідомив очільник Київської міської державної адміністрації Віталій Кличко.

Київська міська державна адміністрація опрацювала з фахівцями енергетичної галузі комплексний план стійкості міста.

"Сьогодні зібрали фахівців енергетичної галузі, експертів енергетичної ради столиці, лідерів депутатських фракцій Київради. Щоб представити комплексний план стійкості міста, який Київ презентував на засіданні РНБО цього тижня", – написав він у Телеграм.

"Центральна влада наш план не врахувала в загальному бюджеті допомоги країни містам. Бо ключове, на жаль, знову політика…", – зазначив він.

Кличко зауважив, що усі плани, представлені іншими містами, підписані головами обласних військових адміністрацій, але план Києва змушують підписати міський голова.

"Одноосібно я цього зробити, за законом, не можу. Бо для цього документ має ухвалити міська рада", – зазначив він.

При цьому заходи плану потребують участі й допомоги держави. І фінансової, і законодавчої, і залучення урядових структур.

За його словами, пропозиції до плану були вчасно подані Міністерству розвитку громад та територій. Відбувалися зустрічі, обговорення з урядовцями та структурами, участь яких необхідна у втіленні заходів з енергостійкості.

"Тим не менш, на РНБО нам дали зрозуміти, що Києву наразі не допомагатимуть. Тому коригуємо ті плани, які сформували. Щоб їх могла розглянути Київрада. Щоб вони були реалістичними", – написав міський голова.

Столиця має сформувати поетапний план енергостійкості, з першочерговими заходами, щоб пройти наступну зиму.

У понеділок Київрада збереться на позачергове засідання, щоб розглянути проєкт плану енергостійкості столиці, анонсував Кличко.

Раніше міський голова Києва Віталій Кличко розкритикував ухвалення Радою нацбезпеки та оборони "планів стійкості", які передбачають підготовку до нової зими, для всіх міст, окрім Києва.

Третього березня Рада національної безпеки і оборони затвердила "плани стійкості" для всіх областей і обласних центрів, крім Києва.

Прем'єр-міністр України Юлія Свириденко заявляє, що поряд з відновленням у Києва має бути план щодо децентралізованого теплопостачання.

Президент Володимир Зеленський нарікає, що столична влада не справляється із поставленими завданнями напрацювання рішень для ефективного захисту інфраструктури.