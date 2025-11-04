УЗ отримає від держави 16 мільярдів у 2026 році: квитки в рази дешевше собівартості

АТ "Укрзалізниця" цього року для стабілізації фінансового стану уряд вже виділив 13 млрд грн з резервного фонду, на наступний рік у бюджеті передбачено близько 16 млрд грн.

Про це журналістам розповіла прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко, повідомляє Укрінформ.

"Всі 16 мільярдів це різниця квитка в касі і його собівартості", – зазначила Свириденко, чиї слова цитує Радіо Свобода.

За її даними, цьогоріч вперше утворився суттєвий дисбаланс: раніше доходи від вантажних перевезень, які здійснювала компанія, покривали збиткові пасажирські перевезення "Укрзалізниці", собівартість квитків на які в кілька разів вища за актуальні ціни.

"Наприклад, квиток до Херсона коштує приблизно 200 гривень, а його реальна собівартість у чотири рази більша", – пояснила урядовиця.

Найбільших втрат компанія зазнала у перевезенні металургії та вугілля, зазначив Олександр Перцовський, голова правління "Укрзалізниці". За його словами, раніше саме ці категорії становила 60% обсягу вантажних перевезень компанії.

"Більше половини обсягів вантажу ми втратили через наближення фронту", – каже Перцовський.

Нині ж, за його даними, дальнє слідування "Укрзалізниці" приносить компанії 7 млрд грн доходів. Водночас видатки компанії – 20 мільярдів гривень, зокрема, на заробітні плати працівників та на електроенергію. Різницю в 13 мільярдів гривень нині компенсує держава.

Сама компанія взяла на себе зобов'язання з оптимізації витрат власними ресурсами щонайменше на 10 млрд грн.

Нагадаємо:

Раніше президент Володимир Зеленський анонсував програму, за якою українці зможуть безкоштовно скористатись поїздками АТ "Укрзалізниця" у межах трьох тисяч кілометрів.

"Укрзалізниця" пояснила, що надаватиме безкоштовні 3 тисячі кілометрів у "низький" сезон паралельно з переходом держави до системної компенсації реальної собівартості пасажирських перевезень. "3 000 кілометрів" розгортаються паралельно зі стартом системної державної підтримки пасажирських перевезень УЗ.