Українська правда
Усі розділи
Укр Рос
Підтримати УП
Укр Рос

УЗ отримає від держави 16 мільярдів у 2026 році: квитки в рази дешевше собівартості

Віктор Волокіта — 4 листопада, 13:27
УЗ отримає від держави 16 мільярдів у 2026 році: квитки в рази дешевше собівартості
Укрзалізниця

АТ "Укрзалізниця" цього року для стабілізації фінансового стану уряд вже виділив 13 млрд грн з резервного фонду, на наступний рік у бюджеті передбачено близько 16 млрд грн.

Про це журналістам розповіла прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко, повідомляє Укрінформ.

"Всі 16 мільярдів це різниця квитка в касі і його собівартості", – зазначила Свириденко, чиї слова цитує Радіо Свобода.

За її даними, цьогоріч вперше утворився суттєвий дисбаланс: раніше доходи від вантажних перевезень, які здійснювала компанія, покривали збиткові пасажирські перевезення "Укрзалізниці", собівартість квитків на які в кілька разів вища за актуальні ціни.

"Наприклад, квиток до Херсона коштує приблизно 200 гривень, а його реальна собівартість у чотири рази більша", – пояснила урядовиця.

Найбільших втрат компанія зазнала у перевезенні металургії та вугілля, зазначив Олександр Перцовський, голова правління "Укрзалізниці". За його словами, раніше саме ці категорії становила 60% обсягу вантажних перевезень компанії.

"Більше половини обсягів вантажу ми втратили через наближення фронту", – каже Перцовський.

Нині ж, за його даними, дальнє слідування "Укрзалізниці" приносить компанії 7 млрд грн доходів. Водночас видатки компанії – 20 мільярдів гривень, зокрема, на заробітні плати працівників та на електроенергію. Різницю в 13 мільярдів гривень нині компенсує держава.

Сама компанія взяла на себе зобов'язання з оптимізації витрат власними ресурсами щонайменше на 10 млрд грн.

Нагадаємо:

Раніше президент Володимир Зеленський анонсував програму, за якою українці зможуть безкоштовно скористатись поїздками АТ "Укрзалізниця" у межах трьох тисяч кілометрів.

"Укрзалізниця" пояснила, що надаватиме безкоштовні 3 тисячі кілометрів у "низький" сезон паралельно з переходом держави до системної компенсації реальної собівартості пасажирських перевезень. "3 000 кілометрів" розгортаються паралельно зі стартом системної державної підтримки пасажирських перевезень УЗ.

Укрзалізниця держбюджет

держбюджет

УЗ отримає від держави 16 мільярдів у 2026 році: квитки в рази дешевше собівартості
"Зимова підтримка" на 14 мільярдів: уряд спрогнозував, скільки українців нею скористаються
Податкова звітувала про перевиконання плану надходжень

Останні новини