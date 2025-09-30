У вересні загальний фонд держбюджету поповнився на понад 150 мільярдів

У вересні 2025 року до загального фонду державного бюджету надійшло 152,7 млрд грн податків, зборів та обов’язкових платежів.

Про це повідомляє Міністерство фінансів.

Зокрема, надходження платежів від Державної податкової служби становили 80 млрд грн, в тому числі:

29,5 млрд грн – податок на доходи фізичних осіб та військовий збір;

24,7 млрд грн – податок на додану вартість (зібрано 39,6 млрд, відшкодовано – 14,9 млрд грн);

12,9 млрд грн – акцизний податок;

7,3 млрд грн – податок на прибуток підприємств;

4,4 млрд грн – рентна плата.

Платежі від Держмитслужби надійшли в обсязі 66,7 млрд гривень.

В цілому, за оперативними даними, за підсумками вересня 2025 року до загального і спеціального фондів державного бюджету надійшло 239 млрд грн податків, зборів та інших платежів. Крім того, надійшло 49,4 млрд грн (станом на 29 вересня) у вигляді ЄСВ до фондів пенсійного та соціального страхування, повідомляє Мінфін.

Нагадаємо:

У липні 2025 до загального фонду державного бюджету надійшло 162,9 млрд грн податків, зборів та обов’язкових платежів.

У серпні державний бюджет поповнився на 233,9 млрд грн за рахунок податків, зборів та обов’язкових платежів.