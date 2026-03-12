Свириденко розповіла подробиці кешбеку на пальне

За умовами державного кешбеку на пальне, під час купівлі на АЗС повертатимуть від 5 до 15% вартості залежно від виду пального.

Про це повідомила прем'єр-міністр України Юлія Свириденко.

За її словами, кешбек на паливо під час купівлі на АЗС становитиме 15% на дизель, 10% на бензин і 5% на автогаз.

Програма працюватиме до 1 травня на всіх заправках, які приєднаються до ініціативи. Виплати обіцяють здійснювати через механізм програми "Національний кешбек".

Нагадаємо:

Президент Володимир Зеленський домовився з прем'єр-міністром Юлією Свириденко підготувати кілька програм підтримки для українців.

"Програма стосуватиметься споживачів дизеля, бензину та автомобільного газу в Україні й працюватиме через систему кешбеку, даючи змогу компенсувати частину витрат на пальне. Доручив Юлії Свириденко сьогодні-завтра опрацювати деталі програм підтримки і представити їх суспільству", - поінформував президент.