Свириденко розповіла подробиці кешбеку на пальне
За умовами державного кешбеку на пальне, під час купівлі на АЗС повертатимуть від 5 до 15% вартості залежно від виду пального.
Про це повідомила прем'єр-міністр України Юлія Свириденко.
За її словами, кешбек на паливо під час купівлі на АЗС становитиме 15% на дизель, 10% на бензин і 5% на автогаз.
Програма працюватиме до 1 травня на всіх заправках, які приєднаються до ініціативи. Виплати обіцяють здійснювати через механізм програми "Національний кешбек".
Нагадаємо:
Президент Володимир Зеленський домовився з прем'єр-міністром Юлією Свириденко підготувати кілька програм підтримки для українців.
"Програма стосуватиметься споживачів дизеля, бензину та автомобільного газу в Україні й працюватиме через систему кешбеку, даючи змогу компенсувати частину витрат на пальне. Доручив Юлії Свириденко сьогодні-завтра опрацювати деталі програм підтримки і представити їх суспільству", - поінформував президент.