НБУ повідомив, скільки іпотечних кредитів видали банки в червні

Банки України в червні видали 694 іпотечні кредити на загальну суму 1,3 млрд грн.

Про це повідомляє Національний банк.

Як свідчать дані щомісячного опитування банків про іпотечне кредитування, 397 кредитів на 736,8 млн грн надано на первинному ринку нерухомості, з них 109 на 196,5 млн грн – під заставу майнових прав на майбутнє нерухоме майно.

Крім цього, 297 кредитів на 536,4 млн грн надано на вторинному ринку нерухомості.

За даними НБУ, середньозважена ефективна ставка становила 8% річних на первинному ринку та 9,85% на вторинному ринку.

Якість іпотечного портфеля хороша: частка непрацюючих кредитів зберігається на рівні 15%, інформує НБУ.

За даними регулятора, у регіональному розрізі найбільше іпотечних кредитів у червні видано:

▪️у Київській області (244 договори на загальну суму 463,0 млн грн, або 36,4% від загального обсягу);

▪️у місті Києві (126 договорів на 257,7 млн грн);

▪️у Львівській області (41 договір на 80,6 млн грн);

▪️в Івано-Франківській області (32 договори на 57,3 млн грн);

▪️у Вінницькій області (30 договорів на 47,4 млн грн).

Під час опитування відповіді надали 39 банків із часткою понад 95% від загального валового іпотечного портфеля, з яких про видачу нових іпотечних кредитів поінформували 14 банків, зазначає НБУ.

Нагадаємо:

Державну іпотечну програму "єОселя" хочуть розширити для молодих сімей з дітьми, запропонувавши зниження ставок.

У травні українські банки видали 599 іпотечних кредитів на загальну суму 1,1 млрд грн.