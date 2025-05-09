Бизнес запросил у банков кредитов на энергетику на 85 миллиардов, получил в пять раз меньше

В Украине в июне 2024-апреле 2025 банки получили 4 269 заявок от бизнеса на кредитование проектов по восстановлению энергетической инфраструктуры на общую сумму 85 млрд грн. В то же время начали финансирование таких проектов на 18 млрд грн.

Об этом сообщает пресс-служба Национального банка Украины.

Гражданам Украины в течение апреля предоставлено 565 кредитов на энергетические нужды на сумму 105 млн грн, а всего с июня - 7 364 кредита на 1 млрд грн.

В НБУ напомнили, что в основном кредиты на энергетические нужды требуют соответствующего проектирования, закупки оборудования и предусматривают поэтапное финансирование, поэтому фактические объемы предоставленных кредитов меньше объемов полученных банками заявок.

Сумма полученных заявок также завышена из-за их представления одновременно в несколько банков и дальнейший выбор одного из них или вообще отказ от кредита в пользу альтернативных источников финансирования.

Напомним:

С начала 2025 года украинские предприниматели привлекли 9367 кредитов на общую сумму 30,1 млрд грн по программе "Доступные кредиты 5-7-9%".