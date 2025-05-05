За програмою "Доступні кредити 5-7-9%" підприємці отримали понад 30 мільярдів гривень

Від початку 2025 року українські підприємці залучили 9367 кредитів на загальну суму 30,1 млрд грн за програмою "Доступні кредити 5-7-9%".

Про це повідомляє пресслужба Міністерства економіки.

За січень – квітень у межах програми підприємці отримали: 7,3 млрд грн на інвестиційні проєкти, 6,8 млрд грн на кредитування в зоні високого воєнного ризику, 5,5 млрд грн на розвиток переробки. Агропідприємства отримали 4,9 млрд грн на підтримку посівної. Ще 4,6 млрд грн бізнес залучив на поповнення обігових коштів.

Як зазначають у міністерстві, найактивніше кредитуються підприємства переробної промисловості, сільгоспгосподарства та підприємства у галузі гуртової та роздрібної торгівлі.

Серед регіонів лідерами за сумами укладених кредитних договорів є Львівська, Дніпропетровська, Київська, Одеська, Харківська, Вінницька, Полтавська області та місто Київ.

Програма "Доступні кредити 5-7-9%", у якій беруть участь 46 банків, підтримує пільговими коштами підприємців, які працюють в реальному секторі економіки.

"Минулого тижня вони отримали 786 пільгових кредитів на 2,4 млрд грн. Переважна більшість цих коштів була спрямована на інвестиційні цілі, розвиток переробки, підтримку посівної та кредитування підприємств в регіонах із високим воєнним ризиком", – зазначив заступник міністра економіки Андрій Телюпа.

Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, шр українські оборонні компанії отримали 15 пільгових кредитів під 5% річних за програмою, що почала діяти в листопаді минулого року.

Кредити зброярам видають лише банки, що мають режимно-секретний об’єкт для збереження конфіденційної інформації. Наразі це "Укрексімбанк", "Ощадбанк", "МТБ БАНК" та ПУМБ.