Середня зарплата в Україні у вересні зросла до 26,6 тисяч – Держстат

У вересні 2025 року середня заробітна плата по Україні становила 26 623 грн, що на 2,7% більше, ніж у серпні цього року.

Про це повідомила Державна служба статистики України на своїй сторінці у Facebook.

Найвищі зарплати зафіксовані у Києві – 40 111 грн, а також у Луганській області – 32 952 грн (у цьому регіоні більшість респондентів – це установи бюджетної сфери, процес релокації яких ще триває) та Дніпропетровській області – 27 416 грн. Найнижчі показники за середнім рівнем оплати праці спостерігаються у Чернівецькій області –18 841 грн і Кіровоградській області – 19 065 грн.

За даними Держстату, заборгованість із виплати заробітної плати станом на 1 жовтня 2025 року становить 3,7 млрд грн.

Найвищий рівень оплати праці спостерігається у сфері інформації та телекомунікацій – 64 330 грн, тоді як найнижчі зарплати отримують працівники освіти – 16 901 грн.

Дані про середню заробітну плату формуються на основі звітів, які подають підприємства, установи та організації із кількістю 10 і більше працівників. Середня заробітна плата визначається шляхом ділення фонду оплати праці штатних працівників на їх середньооблікову кількість за відповідний період (місяць, квартал, рік).

Нагадаємо:

У проєкті державного бюджету на 2026 рік передбачили оновлення мінімальної заробітної плати та прожиткового мінімуму.