В Україні встановили новий прожитковий мінімум та мінімальну зарплату

У проєкті державного бюджету на 2026 рік передбачили оновлення мінімальної заробітної плати та прожиткового мінімуму.

Про це йдеться у матеріалі ЕП.

Прожитковий мінімум та мінімальну зарплату змінили вперше з 2024 року. Вони дещо зросли, у 2025 році їх не переглядали:

мінімальна зарплата – з 8000 грн до 8647 грн (зростання на 8%);

загальний прожитковий мінімум з 2920 грн до 3209 грн (+9,9%);

прожитковий мінімум для працездатних осіб з 3028 грн до 3328 грн (+9,9%);

прожитковий мінімум для осіб, які втратили працездатність, з 2361 грн до 2595 (+9,9%).

Останній показник визначає мінімальний розмір пенсії. Максимальний же розмір пенсії у 2026 році становитиме 25,95 тис. грн.

Нагадаємо:

Станом на 1 липня середня пенсія в Україні склала 6 410,2 грн. У порівнянні із 1 квітня вона збільшилась на 1,1% (+69 грн.) та стала на 10,2% (+593,6 грн) більша, ніж в аналогічний період минулого року.

У 2025 році уряд не підвищував соцстандарти населення, бо це величезні видатки для бюджету і на них не знайшли грошей, повідомляли у профільному комітеті Верховної Ради.