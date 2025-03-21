Розікрали 60 мільйонів соцдопомоги тяжкохворим: СБУ викрила злочинну "схему" в КМДА

Служба безпеки викрила в Київській міській державній адміністрації схему привласнення майже 60 млн гривень, які призначалися для паліативної допомоги тяжкохворим.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Як встановило розслідування, до оборудки причетні 4 особи, дві з яких - заступниці очільника Департаменту соціальної та ветеранської політики КМДА.

Ще один фігурант – колишній топчиновник Київської міськдержадміністрації, а зараз керівник однієї із столичних психлікарень та компанії медико-соціального профілю. Цими днями СБУ затримала його на спробі втечі за кордон, де він планував сховатися від правосуддя.

Четвертий учасник "схеми" – це комерційний директор компанії, яка виграла тендер КМДА, і належить фігуранту, зазначеному вище.

За матеріалами справи, ці особи організували механізм розкрадання грошей, виділених на фінансування киян, які страждають невиліковними захворюваннями.

За даними слідства, щоб вкрасти бюджетні кошти, посадовці КМДА уклали договір з компанією спільника на загальну суму 149 млн грн. За ці гроші підрядники мали здійснювати щоденний паліативний догляд за тяжкохворими громадянами, зокрема щодо безкоштовного медобслуговування, придбання ліків та продуктів харчування.

Замість цього майже третину бюджетних коштів фігуранти витратили на придбання авто преміум-класу та елітної нерухомості, які "на папері" використовували для потреб пацієнтів.

Також під час розслідування встановлено, що власник підрядної компанії безпідставно оформив собі 2 групу інвалідності. Завдяки фейковій довідці він одержав "бронь" від мобілізації, можливість виїзду за межі України та регулярні пенсійні виплати з держбюджету.

Саме цю "меддовідку" фігурант намагався використати для незаконного перетину кордону у напрямку Євросоюзу.

Наразі всі чотири організатори "схеми" отримали підозру. Їм загрожує позбавлення волі на строк до 12 років.

Нагадаємо:

Контррозвідка СБУ та НАБУ викрили схему привласнення бюджетних коштів на колишньому держпідприємстві концерну "Укроборонпрому", фігурантам, що переховуються закордоном, загрожує 12 років позбавлення волі.