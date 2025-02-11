СБУ та НАБУ викрили експосадовця "Укроборонпрому" на розкраданні 107 мільйонів

Контррозвідка Служби безпеки та НАБУ викрили схему привласнення бюджетних коштів на колишньому держпідприємстві концерну "Укроборонпрому", фігурантам, що переховуються закордоном, загрожує 12 років позбавлення волі.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

У повідомленні зазначають, що розкрадання відбувалось з 2016 по 2019 рік.

"За результатом комплексних заходів викрито 4-х експосадовців оборонної компанії, які вкрали понад 107 млн держаних гривень на експорті військової продукції", – додали в СБУ.

Для здійснення злочину фігуранти залучили компанію із закордонною реєстрацією.

Перебуваючи на керівних посадах, фігуранти підписували угоди з цією компанією на супровід щодо укладання та подальшого виконання договорів з експортерами українського озброєння. Хоча усю роботу із іноземними замовниками виконувало оборонне підприємство України.

На рахунки компанії надходили державні кошти, хоча її діяльність фіксувалась тільки "на папері".

Надалі кошти виводились на фіктивні фірми та розподілялись між учасниками злочину.

Як повідомляє СБУ, за викритими фактами чотирьом експосадовцям та керівнику афілійованої компанії, які переховуються за кордоном, заочно повідомлено про підозру за декількома статтями Кримінального кодексу України.

Їм загрожує до 12 років увʼязнення із позбавленням майна.