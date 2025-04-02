Мільярдери зі статками понад 100 мільярдів доларів залишили Росію

24 бізнесмени, яких раніше вважали російськими, у новому світовому рейтингу Forbes вказані як представники інших країн. Їхні сукупні статки сягають 110 млрд дол.

Про це пише The Moscow Times.

Так, співзасновника "Альфа-Груп" Олексія Кузьмічова (7,5 млрд дол) тепер віднесли до Франції, колишній президент "Альфа-Банку" Петро Авен (4,7 млрд дол) став латвійським мільярдером, а засновниця "Інтеко" Олена Батуріна (1,3 млрд дол) фігурує як підприємиця з Великої Британії.

Найбільше "колишніх" російських мільярдерів тепер у Швейцарії: серед них Михайло Прохоров (10,7 млрд дол), Єгор Кульков (4,1 млрд дол), а також Володимир і Микола Фартушняки. Серед інших змін: Андрій Мельниченко (17,4 млрд дол) тепер представляє ОАЕ, Алішер Усманов (16,7 млрд дол) – Узбекистан, а Дмитро Риболовлєв (6,4 млрд дол) – Монако.

Ця тенденція посилилася після початку великої війни в Україні. Через санкції паспорт РФ став перешкодою для ведення бізнесу на Заході. Щонайменше шість мільярдерів офіційно відмовилися від російського громадянства, серед них співзасновник Revolut Микола Сторонський і власник Freedom Тимур Турлов.

Нагадаємо:

Сукупні статки російських мільярдерів досягли рекордних 625,5 млрд дол, перевищивши попередній - 606,2 млрд дол, який зафіксували у 2021 році, до початку великої війни в України.