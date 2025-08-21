Російський уряд готує підвищення податків для малого бізнесу

Російська влада планує різко збільшити податкове навантаження на малий і середній бізнес, щоб закрити дефіцит Соціального фонду (колишній Пенсійний фонд) та Фонду обов’язкового медичного страхування.

Про це пише The Moscow Times.

Уряд розглядає скасування пільгових тарифів страхових внесків. Зараз підприємства МСП замість стандартних 30% сплачують 15%, якщо їхня річна виручка не перевищує 2 млрд руб, а штат — до 250 співробітників.

Ще нижчий тариф — 7,6% — діє для IT-компаній, резидентів особливих економічних зон, територій випереджального розвитку, а також малих підприємств у низці галузей: виробництво харчів, одягу, ліків, металовиробів, побутової техніки, транспорту та меблів.

Тепер ці пільги планують ліквідувати. Причина — дефіцит позабюджетних фондів, який за перше півріччя 2025 року склав 236,9 млрд рублів.

При цьому федеральний бюджет також у кризі:

нафто-газові доходи впали на 20%,

дефіцит виріс у 4,4 раза і вже перевищив річний план (3,8 трлн рублів),

ліквідні активи ФНБ скоротилися утричі з початку війни й можуть вичерпатися у 2026 році.

За оцінками Reuters, дефіцит бюджету РФ за підсумками року може сягнути 5 трлн рублів (2,5% ВВП) — у п’ять разів більше, ніж планував Мінфін.

Бізнес-асоціації попереджають: для малого бізнесу скасування пільг стане "ударом, від якого багато хто не оговтається". Чесні підприємці ризикують або закриватися, або йти "в тінь".