Річне зростання цін в Україні досягло 12% – Держстат

У грудні 2024 року споживчі ціни в Україні зросли на 1,4% порівняно з листопадом, а за весь рік інфляція досягла 12%.

Про це повідомляє Державна служба статистики.

Зазначається, що базова інфляція в грудні прискорилась до 1,3%, за рік у цілому склавши 10,7%.

На споживчому ринку в грудні ціни на харчові продукти та безалкогольні напої підвищились на 1,8%. Найбільше зросли в ціні масло, соняшникову олію, молоко та молочні продукти, овочі, продукти з перероблених зернових, хліб, яловичину, рибу, макаронні вироби та свинину – від 1,0% до 5,2%. Водночас ціни на яйця знизилися на 1,5%.

Алкогольні напої та тютюнові вироби подорожчали на 2,0%, причому тютюнові вироби зросли в ціні на 2,7%, а алкогольні напої – на 1,2%.

Ціни на одяг і взуття у грудні знизилися на 3,9%, при цьому взуття подешевшало на 4,0%, а одяг – на 3,9%. У сфері охорони здоров’я спостерігалося зростання цін на 1,6%, яке спричинило подорожчання фармацевтичної продукції на 1,8% та амбулаторних послуг на 1,6%.

У транспортній сфері ціни збільшилися на 0,5%, переважно через зростання вартості автодорожніх пасажирських перевезень на 2,1%.

Згідно з даними, найбільше подорожчання у грудні відбулося у категорії харчові продукти та безалкогольні напої – ціни зросли на 1,8%.

Нагадаємо:

У листопаді 2024 року споживча інфляція в Україні зросла до 11,2% у річному вимірі, перевищивши прогнози, наведені в жовтневому Інфляційному звіті НБУ.