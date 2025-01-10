Годовой рост цен в Украине достиг 12% - Госстат

В декабре 2024 года потребительские цены в Украине выросли на 1,4% по сравнению с ноябрем, а за весь год инфляция достигла 12%.

Об этом сообщает Государственная служба статистики.

Отмечается, что базовая инфляция в декабре ускорилась до 1,3%, за год в целом составив 10,7%.

На потребительском рынке в декабре цены на продукты питания и безалкогольные напитки повысились на 1,8%. Больше всего выросли в цене масло, подсолнечное масло, молоко и молочные продукты, овощи, продукты из переработанных зерновых, хлеб, говядину, рыбу, макаронные изделия и свинину - от 1,0% до 5,2%. В то же время цены на яйца снизились на 1,5%.

Алкогольные напитки и табачные изделия подорожали на 2,0%, причем табачные изделия выросли в цене на 2,7%, а алкогольные напитки - на 1,2%.

Цены на одежду и обувь в декабре снизились на 3,9%, при этом обувь подешевела на 4,0%, а одежда - на 3,9%. В сфере здравоохранения наблюдался рост цен на 1,6%, который вызвал подорожание фармацевтической продукции на 1,8% и амбулаторных услуг на 1,6%.

В транспортной сфере цены увеличились на 0,5%, преимущественно из-за роста стоимости автодорожных пассажирских перевозок на 2,1%.

Согласно данным, наибольшее подорожание в декабре произошло в категории продукты питания и безалкогольные напитки - цены выросли на 1,8%.

Напомним:

В ноябре 2024 года потребительская инфляция в Украине выросла до 11,2% в годовом измерении, превысив прогнозы, приведенные в октябрьском Инфляционном отчете НБУ.