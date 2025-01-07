Зростання цін в Україні пришвидшується: НБУ назвав причини

У листопаді 2024 року споживча інфляція в Україні зросла до 11,2% у річному вимірі, перевищивши прогнози, наведені в жовтневому Інфляційному звіті НБУ.

Про це повідомляє НБУ у Макроекономічному та монетарному огляді за січень 2025 року.

Базова інфляція у листопаді досягла 9,3% у річному вимірі. Зростання було зумовлене подорожчанням оброблених харчових продуктів, підвищенням витрат бізнесу на енергопостачання та оплату праці, а також девальвацією гривні.

Продовольчі товари подорожчали через скорочення пропозиції окремих сільгоспкультур та тваринницької продукції, що вплинуло як на сирі, так і на оброблені продукти. Вартість непродовольчих товарів також зросла через вплив курсового чинника, включаючи уповільнення зниження цін на одяг та взуття.

Подорожчання зачепило сектор послуг — освіту, зв’язок, культуру, відпочинок, ресторанний та готельний бізнес. Це стало наслідком підвищення виробничих витрат. Ціни на паливо, попри деяке уповільнення завдяки зниженню світових цін на нафту, залишаються під тиском внутрішніх факторів.

Адміністративно регульована інфляція також пришвидшилася: зростання вартості алкогольних та тютюнових виробів пов’язано з девальвацією та підвищенням акцизів у 2025 році. Однак мораторій на підвищення тарифів на житлово-комунальні послуги тимчасово стримував їх здорожчання.

У сфері виробництва темпи інфляції сповільнилися до 24,1% рік до року, частково завдяки зменшенню темпів зростання цін на електроенергію та газ. Водночас у добувній промисловості ціни знову почали зростати через збільшення глобального попиту, дефіцит кадрів та зростання витрат на енергетику й логістику.