Резервы НБУ сократились до $43 миллиардов

Международные резервы Украины составляли $43 млрд по состоянию на 1 февраля 2025 года. В январе они уменьшились на 1,8%.

Об этом сообщает пресс-служба Национального банка.

На начало года резервы были на уровне $43,8 млрд.

Отмечается, что на динамику резервов влиял ряд факторов. В частности, операции Национального банка на валютном рынке Украины.

Так, в январе 2025 года по сравнению с декабрем 2024 года чистая продажа валюты Нацбанком уменьшилась на 29,4%. Регулятор продал на валютном рынке $3,75 млрд и выкупил в резервы $6,6 млн.

При этом на валютные счета правительства в НБУ в январе поступило 3 млрд евро от Европейского союза.

В то же время правительство Украины выплатило за обслуживание и погашение государственного долга в иностранной валюте $535,8 млн, из которых:

$373,3 млн - обслуживание и погашение валютных ОВГЗ;

$85,1 млн - обслуживание ОВГЗ;

$77,2 млн - обслуживание и погашение долга перед Всемирным банком;

$0,2 млн - выплаты другим кредиторам Украины.

Кроме того, на размер резервов повлияла переоценка финансовых инструментов. В январе в результате переоценки стоимость финансовых инструментов увеличилась на $401,7 млн.

Напомним:

Международные резервы Украины в 2024 году выросли на 8% и по состоянию на 1 января 2025 года составили 43,8 млрд долларов.