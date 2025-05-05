Реструктуризированных кредитов возвращают в 2,5 раза больше чем в 2022 году - Фонд гарантирования вкладов

Сумма погашений по программам реструктуризации кредитов в неплатежеспособных банках, находящихся в управлении Фонда гарантирования вкладов физических лиц, по итогам 2024 года выросла в 2,5 раза по сравнению с 2022 годом.

Такие данные приводит директор департамента правового обеспечения ФГВФЛ Владислав Кадыров,

"Если в 2022 году поступления по реструктуризации кредитов составляли около 176 млн грн, то в 2024 году эта цифра увеличилась в 2,5 раза. Юрлица все чаще выбирают погашение долгов на достаточно комфортных условиях по трем ключевым причинам: это и возможность избежать судебных дел по взысканию задолженности, и минимизация рисков, которые могут возникнуть в случае продажи долга, и прогнозируемость финансовой нагрузки", - цитирует его пресс-служба ФГВФЛ.

Общий объем поступлений от погашения реструктуризированных кредитов с января 2022 года по апрель 2025 года превысил 1,15 млрд грн.

За этот период физические лица вернули 214,3 млн грн, а от погашения других кредитов физических лиц во время действия военного положения поступило 204,8 млн грн. Еще 731,2 млн грн - поступления от погашения кредитов субъектов хозяйствования.

Более 98% субъектов хозяйствования, которые обратились по реструктуризации кредита, получили положительное решение, и более 93% из них выполняют условия погашения, отметил Кадыров.

Сейчас неплатежеспособные банки в управлении Фонда ведут около 30 тыс. судебных дел по взысканию задолженности на общую сумму более 280 млрд грн.

Пресс-служба ФГВФЛ напоминает, что для физических лиц на период военного положения действуют упрощенные условия погашения кредитов - 0,001% годовых и 1 копейка комиссии при условии, что должник погашает от 10 тыс. грн в месяц для ипотечных кредитов, 1 тыс. грн - для других кредитов (кроме карточных кредитов на более 100 тыс. грн - для таких кредитов погашение должно составлять 5 тыс. грн в месяц).

Для юрлиц и ФЛП с августа 2023 года действуют рекомендованные условия реструктуризации, предусматривающие первый взнос в размере 5%, ежемесячную амортизацию и полное погашение задолженности по основной сумме, а также процентов и комиссий в течение процедуры ликвидации.

На период реструктуризации проценты за пользование кредитом устанавливаются в зависимости от периода реструктуризации и уплачиваются ежемесячно. Чем длиннее срок погашения долга, тем больше ставка: менее 18 месяцев - ставка 0,1% годовых, 19-24 месяца - 3%, более двух лет - 5%.

Напомним:

С начала 2025 года АО "МР Банк" (бывший "Сбербанк"), ликвидируемый Фондом гарантирования вкладов физлиц, перечислил кредиторам девятой очереди, а именно ГП "Национальный фонд инвестиций Украины" около 1,5 млрд грн.

Согласно решению СНБО в мае 2022 года Фонд заменил "материнские" структуры российских банков ПАО "Проминвестбанк" и АО "МР Банк" в реестре кредиторов на государство Украина.

Директор-распорядитель ФГВФЛ Ольга Билай сообщила, что Фонд эффективно работает с "плохими кредитами" выведенных с рынка банков и мог бы взять в работу портфель таких кредитов государственных банков.