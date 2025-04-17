Фонд гарантування перерахував державі 1,5 мільярда колишнього "Сбєрбанку"

Від початку 2025 року АТ "МР Банк" (колишній "Сбєрбанк"), що ліквідується Фондом гарантування вкладів фізосіб, перерахував кредиторам дев’ятої черги, а саме ДП "Національний фонд інвестицій України" близько 1,5 млрд грн.

Про це повідомляє пресслужба Фонду.

Згідно з рішенням РНБО у травні 2022 року Фонд замінив "материнські" структури російських банків ПАТ "Промінвестбанк" та АТ "МР Банк" в реєстрі кредиторів на державу Україна.

"Тобто зараз держава – і кредитор 9-ї черги, і акціонер цих банків. На сьогодні повністю задоволено вісім черг кредиторів, у тому числі бізнесу. І вже почали задовольняти вимоги Держави Україна як кредитора 9-ї черги, зокрема за рахунок коштів від продажу активів і погашення кредитів", – розповіла директорка-розпорядниця Фонду Ольга Білай.

За її словами, від початку повномасштабного вторгнення, Фонд передав державі акції дочірніх структур російських держбанків в Україні на понад 27 млрд грн.

Загалом упродовж першого кварталу 2025 року неплатоспроможні банки, що перебувають в управлінні Фонду гарантування вкладів, спрямували на погашення вимог своїх кредиторів понад 1,47 млрд грн.

Загалом за час діяльності Фонду станом на 1 квітня 2025 року банки, що перебувають у ліквідації, задовольнили вимоги кредиторів на понад 72,4 млрд грн, з яких близько 18 млрд грн погашено забезпеченим кредиторам, зокрема 16,4 млрд грн – Національному банку України.

Нагадаємо:

Компанія, що належить громадянці РФ, перемогла в торгах на купівлю активів 2 ліквідованих російських банків та одного збанкрутілого українського.