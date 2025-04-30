У МОЗ заявили, що регулювання націнок на ліки не призвело до закриття аптек

Рішення про регулювання націнок на ліки в роздрібній мережі не призвело до закриття аптек.

Про це повідомив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко під час брифінгу, передає Інтерфакс-Україна.

"Ми зараз не бачимо закриття аптек... Регулятор державного службу лікарських засобів постійно видає ліцензії на нові точки продажу лікарських засобів... У квітні ліцензій було видано більше (ніж у березні – ЕП)", – зазначив очільник міністерства.

Ляшко також зазначив, що наразі "ключове завдання – відкривати аптечні пункти в сільській місцевості".

Також, за його словами, наразі МОЗ узгоджує з учасниками фармринку пропозиції щодо правил маркетингу лікарських засобів.

"Ми напрацювали документ, ми моделюємо із залученням різних економістів, який рівень або відсоток маркетингу повинен бути. Думаю, найближчим часом ми також вийдемо з певною пропозицією", – додав Ляшко.

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Нагадаємо:

У лютому президент Володимир Зеленський увів у дію рішення РНБО про додаткові заходи щодо забезпечення доступності лікарських засобів для українців. Так, з 1 березня ціни на 100 найпопулярніших медичних засобів мали знизитися на 30%.

На виконання рішення РНБО Кабмін обмежив максимальну торговельну націнку аптек при продажі ліків, а також запровадив низку інших обмежень.