У США розпочали масштабне антимонопольне розслідування проти Microsoft

Федеральна торгова комісія США (FTC) розпочала антимонопольне розслідування щодо корпорації Microsoft, яке охоплює всі сфери її діяльності - від хмарних обчислень і ліцензування ПЗ до програм з кібербезпеки та ШІ-продуктів.

Про це пише Bloomberg.

За словами ознайомлених співрозмовників агентства, після більш ніж року неофіційних інтерв'ю з конкурентами та діловими партнерами компанії, антимонопольні органи підготували детальний запит, щоб змусити Microsoft передати інформацію.

За словами одного з співрозмовників, вимога на сотні сторінок була надіслана компанії після того, як її підписала голова FTC Ліна Хан.

"Антимонопольні юристи FTC зустрінуться з конкурентами Microsoft наступного тижня, щоб зібрати більше інформації про бізнес-практики компанії", - розповіли джерела на умовах анонімності.

Microsoft і FTC відмовилися від коментарів.

Як зазначає Bloomberg, перевірка FTC бізнесу Microsoft у сфері хмарних обчислень набрала обертів після низки інцидентів у сфері кібербезпеки, пов'язаних з продуктами компанії. Компанія є провідним державним підрядником, що надає програмне забезпечення та хмарні послуги на мільярди доларів американським відомствам, зокрема Міноборони.

Вимога про надання інформації від Microsoft є одним з "прощальних пострілів" Хан, яка йде у відставку після того, як очолила одну з найагресивніших кампаній проти корпорацій, яку агентство проводило за останні десятиліття.

Хоча бізнес-лідери сподіваються, що обраний президент Дональд Трамп відкриє еру більш м'якого регулювання, його новий голова FTC - поки що неназваний - вирішуватиме, як діяти далі у цій справі, додає агентство.

За словами джерел Bloomberg, основна увага в нинішньому розслідуванні приділяється поєднанню популярного програмного забезпечення для підвищення продуктивності та безпеки офісу з хмарними пропозиціями.

У звіті FTC за листопад 2023 року було висловлено занепокоєння тим, що монополізація Microsoft хмарного ринку може призвести до каскадних наслідків для економіки в разі збоїв або інших проблем у одного з постачальників.

Зазначалося, що збій у роботі ПЗ CrowdStrike, покликаного захищати користувачів від кіберзагроз, зачепив влітку 2024 року мільйони пристроїв на Windows і показав, наскільки широко використовуються продукти Microsoft і як вони впливають на світову економіку. Крім того, частина розслідування присвячена програмному забезпеченню із забезпечення безпеки Microsoft Entra ID (раніше відомому як Azure Active Directory), яке допомагає аутентифікувати користувачів під час входу в хмарні сервіси.

Конкуренти скаржаться, що умови ліцензування та об'єднання програмного забезпечення Microsoft з хмарними послугами ускладнюють конкуренцію для інших компаній у сфері автентифікації та кібербезпеки. Зокрема, такі компанії, як Slack і Zoom Communications Inc., заявляють, що безоплатне надання Microsoft відеоконференц-сервісу Teams у пакеті з продуктами, такими як Word і Excel, є антиконкурентною практикою.

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