Україна отримала перші $1,5 мільярда за новою програмою МВФ

Україна отримала перший транш у $1,5 млрд від Міжнародного валютного фонду за новою чотирирічною програмою в межах механізму розширеного фінансування (EFF).

Про це повідомила прем'єр-міністерка Юлія Свириденко.

"1,5 млрд доларів вже зараховані та будуть спрямовані на фінансування пріоритетних видатків бюджету і підтримку макрофінансової стабільності", — зазначила вона.

За словами Свириденко, загальний обсяг програми становить $8,1 млрд.

Вона також нагадала, що від початку повномасштабної війни Україна залучила до держбюджету $14,9 млрд фінансової підтримки від МВФ.

Нагадаємо:

Раніше голова фінансового комітету Ради Данило Гетманцев попереджав про ризик нестачі коштів на фінансування видатків уже у квітні.

Прем'єр-міністр України Юлія Свириденко заявила, що уряд не очікує "жодної катастрофи" у квітні з фінансуванням держбюджету, попри дискусії навколо дефіциту коштів та виконання умов міжнародних партнерів.