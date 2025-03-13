Рада підтримала виплати військовим компенсацій за невикористану відпустку

Верховна Рада у першому читанні підтримала законопроєкт про компенсацію військовослужбовцям за невикористану відпустку.

Про це повідомив нардеп від "Європейської солідарності" Олексій Гончаренко.

За законопроєкт проголосували 290 нардепів.

Документ передбачає, що військовослужбовці, які не змогли використати свої щорічні та додаткові відпустки під час мобілізації, отримають грошову компенсацію за всі невикористані дні відпусток у разі звільнення зі служби.

Нагадаємо:

Верховна Рада ухвалила у першому читання законопроєт щодо осучаснення розміру грошового забезпечення поліцейських.

Посадовий оклад поліцейських не може становити менше 10 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, крім курсантів вищих навчальних закладів із специфічними умовами навчання, які здійснюють підготовку поліцейських.

Станом на 2025 рік прожитковий мінімум становить 3028 грн. Таким чином, посадовий оклад поліцейського має бути не менше 30 280 грн.