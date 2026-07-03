БЕБ викрило чергові оборудки у будівельній сфері

За документами – земельні ділянки, а насправді – 42 будинка: детективи територіального управління БЕБ у Волинській області завершили розслідування справи щодо ухилення від сплати податків у будівельному секторі.

Про це повідомляє Бюро економічної безпеки.

Волинянин, який продав 42 будинки під виглядом земельних ділянок відшкодував понад 4,6 мільйона податків.

"У документах фігурували земельні ділянки, а фактично продавалися об'єкти незавершеного будівництва", – говориться у повідомленні.

Встановлено, що чоловік продав 42 будинки, розташовані на території Волині. У договорах купівлі-продажу він зазначав лише земельні ділянки під цими об'єктами, а кошти за фактичний продаж нерухомості отримував готівкою.

У такий спосіб він не задекларував належним чином дохід від продажу нерухомості на суму понад 23,2 мільйона гривень. У результаті бюджет недоотримав понад 4,6 млн грн податку на доходи фізичних осіб та військового збору.

Факт порушення підтверджено висновком аналітичного дослідження фахівців БЕБ. Чоловіку повідомлено про підозру за фактом умисного ухилення від сплати податків.

Під час розслідування чоловік визнав вину та повністю відшкодував завдані державі збитки.

Матеріали провадження скеровано до суду з клопотанням про звільнення від кримінальної відповідальності у зв'язку з повним відшкодуванням завданої шкоди.

Нагадаємо:

БЕБ завершило досудове розслідування щодо директора столичної компанії, яка займається техобслуговуванням об'єктів будівництва: за три роки компанія не сплатила 6,7 млн грн податків.

Раніше БЕБ повідомило про підозру колишньому директору будівельного підприємства за фактом ухилення від сплати податків – до держбюджету не сплачено понад 7,7 мільйона гривень.

Раніше прокуратура повідомила про підозру директору товариства, яке не сплатило 53 мільйона гривень податків з продажу щонайменше 48 об'єктів нерухомості.

На Вінниччині Бюро економічної безпеки викрило масштабну схему ухилення від податків підприємством-виробником побутової хімії – до бюджету та державних соціальних фондів не надійшло понад 61 млн грн.