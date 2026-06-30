Рада провалила законопроєкт про ворожий софт

Рада провалила голосування за законопроєкт № 13505, який забороняє ворожий софт, він чекав розгляду з липня 2025 року.

Про це повідомляє Dou.

Законопроєкт передбачає поетапну заборону ворожого софту та обладнання. Згідно з ним, з 2030 року держава мала б повністю вивести такі продукти з обігу, а держустанови та бізнес мали перейти на альтернативні рішення.

До заборонених продуктів мали б відносити ті, де власниками чи бенефіціарами є громадяни рф, українські громадяни на окупованих територіях та підсанкційні особи.

Відповідно до Постанови Кабміну № 1335, Держспецзв'язку формує і веде у відкритому доступі перелік небезпечного ПЗ. Нині його перелік зріс з 416 до 880 позицій.

До переліку забороненого програмного забезпечення додали продукти російських компаній, зокрема рішення "Яндекса", операційну систему Astra Linux, програмне забезпечення "Контур" та РЕД ОС.

Окрім програмного забезпечення, до переліку вперше включили мережеве обладнання ViPNet — маршрутизатори, комутатори, міжмережеві екрани, шлюзи безпеки та інші пристрої.

"Нині одна з найпоширеніших програм — 1С, якою роками користувалися як бізнеси, так і державні структури. Від жовтня 2024 року розробник ТОВ "1С" перебуває під санкціями в Україні", – йдеться у повідомленні.

На початку січня 2026 року Держспецзв'язку внесла її до переліку заборонених програм. Однак 1С досі користується понад 70% українських бізнесів, кажуть дані IT Ukraine Assotiation.

Нагадаємо:

Верховна Рада України підтримала у першому читанні законопроєкт про корпоратизацію ""Східного гірничо-збагачувального комбінату".